Neem geen risico bij verduurzaming woning

di 28 september 2021 14.54 uur

LEEUWARDEN - Wil je jouw woning verduurzamen met zonnepanelen en aan de slag met zonnepanelen montagemateriaal? Dan is het van belang geen risico te nemen. Er worden steeds meer zonnepanelen in Nederland geïnstalleerd. Tegenwoordig zie je ze op daken van woningen, bedrijven, ziekenhuizen en zelfs scholen. Dit is dan ook een positieve en duurzame ontwikkeling die enkel toe zal nemen. Plaats je de zonnepanelen zelf of laat je deze installeren? In dit artikel gaan we wat dieper in op de gevaren bij het installeren van zonnepanelen en waarom je hierbij geen risico moet nemen. Veiligheid staat namelijk altijd op nr. 1. Lees snel verder voor meer informatie.

Gevaren bij de installatie van zonnepanelen

Ga je aan de slag met een zonnepanelen montagesysteem voor een plat dak, dan is het goed te weten dat de installatie risico’s met zich meebrengt. Daarom moet er bij de montage van de zonnepanelen altijd voldoende veiligheid voor de installateurs gegarandeerd zijn. Vooral wanneer er zonnepanelen op een schuin dak worden geïnstalleerd kunnen er gevaren ontstaan door het grote oppervlak van het paneel. Als je het werk uitbesteed, moet je ook goed in de gaten houden dat de zonnepanelen veilig geïnstalleerd worden. Anders kan u zelf aansprakelijk worden gesteld bij een valongeluk. Tevens brengt het plaatsen van zonnepanelen risico’s op de lange termijn met zich mee. Denk aan de mogelijke valongelukken die er zullen zijn bij toekomstige werkzaamheden op het dak met zonnepanelen. Daar vertellen wij je hieronder meer over.

Lange termijn gevaren zonnepanelen plaatsen

Er zijn ook lange termijn gevaren bij de installatie van zonnepanelen op het dak. Doorgaans wordt het dak geheel voorzien van zonnepanelen om een optimale opbrengst te garanderen. Hierbij is er echter niet gedacht aan de veiligheid van installateurs, onderhoudsmedewerkers en monteurs die na de plaatsing op het dak moeten weten. Ook wanneer de zonnepanelen enkel binnen de veilige zone worden geplaatst, is er een grotere kans op valongelukken. Veiligheidssystemen nemen ruimte in en hebben invloed op het aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden. Daarom is het goed om bij het ontwerp ervan na te denken over de ruimte die beschikbaar is, de onderhoudswerkzaamheden die verricht moeten worden en valgevaren die hierbij komen kijken.

Daarom een expert inzetten

Het installeren van zonnepanelen is niet ongevaarlijk, maar met de juiste voorbereidingen kunt u ervoor zorgen dat de zonnepanelen veilig geplaatst worden en onderhouden kunnen worden. Dit doet u door een expert met u te laten meekijken naar het ontwerp en met u de risico’s in te schatten en de zonnepanelen enkel door experts te laten plaatsen. Ga niet zelf aan de slag, want met experts weet u zeker dat de plaatsing op de juiste wijze gebeurd.