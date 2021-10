Echtpaar Kort-Dillingh viert diamanten huwelijk

di 28 september 2021 14.20 uur

BUITENPOST - Het was dindag precies 60 jaar geleden dat Ben Kort en Piety Kort-Dillingh in het huwelijksbootje stapten. Loco-burgemeester Jouke Spoelstra bracht het echtpaar een bezoek om ze te feliciteren met dit bijzondere jubileum.

Ben Kort werd in 1939 geboren in Oosterwolde. Piety Kort-Dillingh zag in 1940 het levenslicht in Franeker. Het stel leerde elkaar kennen in Appelscha. Het was Hemelvaartsdag en mevrouw was met een vriendin op bezoek bij familie. Daar ontmoette ze de heer Kort. Na hun eerste ontmoeting schreven ze elkaar brieven en volgden er bezoekjes over en weer. In 1961 trouwde het stel en verhuisden ze van Oosterwolde naar Buitenpost. Het echtpaar kreeg vijf kinderen.

