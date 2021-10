Installatiebedrijf Bouma kocht pand failliet Autoschat

BURGUM - Het pand van het failliet verklaarde AutoSchat in Burgum is gekocht door Installatiebedrijf Bouma uit Sumar. Dat meldt het Friesch Dagblad.

Het is nog onduidelijk wanneer het bedrijf zich gaat vestigen in Burgum. Het bedrijf met 70 werknemers was al langere tijd op zoek naar een grotere plek.

Autoschat ging in juli van dit jaar failliet.