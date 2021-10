Fietspad moet Raadhuisweg veiliger maken

di 28 september 2021 14.05 uur

BURGUM - Het fietspad vanaf de Burgumer brug moet worden verlengd tot aan de Burgumerdaam. Op deze manier moet de weg veiliger worden voor fietsers. De kruising met de Lageweg moet verder een micro-rotonde. De raad van Tytsjerksteradiel zal zich in oktober over dit plan buigen.

De verkeersveiligheid op de Raadhuisweg werd vorig jaar op de politieke agenda gezet door de PvdA. Een (aangenomen) motie leidde er toe dat het gemeentebestuur aan de slag ging met plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook buurtbewoners van de Lageweg en Burgumerdaam hadden een handtekeningen-actie op touw gezet omdat de kruising in de spits te druk is om over te steken.

Snelheid en oversteken

Hoewel het 'bijna altijd goed' gaat, is het vaak gevaarlijk druk op de Raadhuisweg. Fietsers rijden soms met hoge snelheid vanaf de brug naar beneden terwijl andere fietsers uit tegenovergestelde richting vaak geneigd zijn om ter hoogte van het gemeentehuis de weg over steken.

Varianten

Het college van B&W heeft inmiddels drie varianten bedacht waarbij fietsers meer gescheiden worden van het autoverkeer. Er moet aan één zijde of aan beide zijden een fietspad komen. De raad zal daarin een keuze moeten maken.

Ongevallen

Uit de gemeentelijke cijfers blijkt dat er in de afgelopen 3 jaar nauwelijks ongevallen plaats hebben gevonden waarbij mensen gewond zijn geraakt. Meestal gaat het net goed. Sinds de aanleg van de nieuwe rotonde vonden er 5 ongevallen plaats waarbij éénmaal een fietsster gewond raakte. Dit ongeval vond plaats in de bocht bij de nieuwe rotonde (waar fietsers vanaf de brug een hogere snelheid hebben).

Voorstel

Het college stelt de gemeenteraad voor om de variant te kiezen waarbij aan beide kanten van de weg een fietspad wordt aangelegd (zie fotonieuws). De kruising met de Lageweg en Burgumerdaam wordt in dit plan omgebouwd tot een microrotonde.

Bomenkap

Om deze variant te realiseren moeten er wel 11 tot 13 bomen worden gekapt. De beeldbepalende bomen ter hoogte van Lageweg 60 en Raadhuisweg 2 kunnen herplant worden bij Raadhuisweg 1 en Burgumerdaam 2. De kosten voor de aanleg zijn geraamd op 454.000 euro.

Op 7 en 14 oktober zal de gemeenteraad het plan bespreken.

