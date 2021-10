Drachtster heeft drugs in de vriezer: 1 maand cel en woning op slot

ma 27 september 2021 12.35 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (55) die eind december 2018 iets meer dan 270 gram gram harddrugs in huis had, is bijna drie jaar na dato veroordeeld tot een celstraf van een maand. Hij moest maandag voorkomen bij de politierechter in Leeuwarden.

Woning op slot

De politie vond de drugs na een telefonische tip. In de vriezer van de Drachtster lag iets meer dan 100 gram speed, 163 gram xtc en 7,21 gram cocaïne. De vondst had nogal wat gevolgen voor de bewoner: de burgemeester deed de woning aan de Alferhof voor drie maanden op slot. De Drachtster werd opgepakt en moest een voorwaardelijke straf van twee maanden uitzitten.

Dope bewaard voor een kennis

Tegen rechter Saskia van Gessel zei de man maandag dat het overgrote deel van drugs niet van hem was. Hij zou de dope hebben bewaard voor een kennis. Die kennis zou dezelfde persoon zijn geweest die de politie had getipt.

Geprobeerd op straat te zetten

De Drachtster heeft een strafblad waarop de nodige drugsgerelateerde feiten staan. Hij was verslaafd aan speed, maar zou zich nu voor hulp hebben gewend tot de verslavingszorg. Volgens advocaat Harvey Crozier is de woning niet alleen voor drie maanden op slot gegaan, maar zou de woningbouwvereniging ook geprobeerd hebben zijn cliënt op straat te zetten.

Maakt niet uit van wie de drugs waren

Voor rechter Van Gessel maakte het niet uit van wie de drugs waren: de verdachte had het spul in huis, dat wist hij en daarmee was hij in overtreding. Het was wel een hoeveelheid die moest worden afgedaan met een gevangenisstraf, vond de rechter. Bovenop de onvoorwaardelijke celstraf kreeg de Drachtster drie maanden voorwaardelijk.