Corona-compensatie voor dorpshuizen in Dantumadiel

ma 27 september 2021 12.26 uur

DAMWâLD - De dorpshuizen in de gemeente Dantumadiel kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor een corona-compensatie. Er is in totaal 14.000 euro beschikbaar.

Eerder dit jaar kwam het college van burgemeester en wethouders met een tijdelijke subsidieregeling voor cultuur-, sport - en jeugdorganisaties. Dorpshuizen kunnen nu ook op steun rekenen. "Doarpshuzen binne wichtich foar de leefberens yn de doarpen. Se draaie benammen op frijwilligers. Wy hoopje mei dizze kompensaasje de koroana-skea foar harren safolle mooglik te beheinen." licht wethouder Gerben Wiersma toe.

Het steunpakket wordt betaald uit de bijdrage die de gemeente ontvangt van Rijksoverheid. Het Rijk heeft 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle dorps- en buurthuizen in Nederland. De besturen van de dorpshuizen in Dantumadiel ontvangen van de gemeente een formulier om hun schade te melden en de compensatie aan te vragen.