Mediamarkt ontruimd vanwege brand(lucht)

zo 26 september 2021 13.29 uur

DRACHTEN - De MediaMarkt aan het Raadhuisplein in Drachten is zondag ontruimd vanwege een mogelijke brand. De brandweer werd even na 13 uur opgeroepen. Op dat moment waren er nog mensen in de winkel.

Na ongeveer 20 minuten werd besloten om de winkel te ontruimen. Alle bezoekers werden naar buiten gedirigeerd en brandweermensen gingen naar binnen voor nader onderzoek.

In de server-ruimte werd vermoedelijk de oorzaak ontdekt. Twee accu pakketten zijn later naar buiten gebracht. Deze waren gloeiend heet en hebben mogelijk de brandlucht veroorzaakt. Twee medewerkers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer registreerde een te hoge CO2 concentratie.

De winkel zal zondag gesloten blijven in verband met de afhandeling van de brand. Zo is het wachten op een ICT medewerker om een en ander te herstellen.

