Bewoners Kollumerwijk in actie tegen transformatorstation

zo 26 september 2021 12.12 uur

KOLLUM - Door middel van een groot protestdoek laat de actie groep ACE, Actie Comite Ermeline weten dat de werkzaamheden aan het elektra moeten stoppen. Vorige week heeft de buurt contact gehad met Liander en Verkley,maar die verwijst de bewoners naar de gemeente Noardeast Fryslân.

Ze zijn niet geïnformeerd en dus verontwaardigd over het feit dat van de een op de andere dag een transformatorstation in de buurt is geplaatst.

Volgens de bewoners is er door de desbetreffende bedrijven geen omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast is het station niet op anderhalve meter van het naast liggende huis geplaatst. Ook zijn de bewoners bang voor geluidsoverlast ( brommen) in de toekomst.

De bewoners van de Ermeline en de aanliggende woningen van de Ticeline willen dat de werkzaamheden per direct worden stopgezet, en eisen dat de gemeente eerst met de desbetreffende bewoners in gesprek gaat over het vervolg. Anders overweegt het ACE verdere stappen.

