Jaarlijkse fruitdag bij de Spitkeet

za 25 september 2021 20.31 uur

HARKEMA - In samenwerking met Vrienden van het Oude Fruit heeft de Spitkeet zaterdag opnieuw een Fruitdag georganiseerd. Men kon deze dag onbekende appels, peren of pruimen door Vrienden van het Oude Fruit laten determineren. Ook kwekerij De Baggelhof, welke gespecialiseerd is in oude fruitrassen, was aanwezig.

Naast het determineren waren er verschillende kraampjes aanwezig met o.a. zelfgemaakte lekkernijen.

