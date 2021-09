'Raadszaal moet plek krijgen in Bonifatiuskerk'

25-09-2021

DOKKUM - Eénendertig stellingen zijn zaterdag door raadslid Pieter Braaksma op de deur van de Bonifatiuskerk in Dokkum 'geslagen'. De stellingen moeten de gemeenteraad overtuigen dat er maar één goede plek is voor de toekomstige raadszaal van Noardeast-Fryslân en dat is in deze kerk aan de Bargemerk.

Poll: Raadszaal in Bonifatiuskerk is:

Goed plan 58%

Niet doen 38%

Geen mening 4%

50 stemmen - poll is beëindigd

Er is op dit moment is er in de gemeente een discussie gaande over de nieuwbouw van het gemeentekantoor en de nieuwe plek voor de gemeenteraad. De 31 stellingen (klik hier om ze te lezen) moeten de gemeenteraad tot bezinning brengen. De Duitse monnik Maarten Luther timmerde overigens in 1517 nog meer stellingen op de kerkdeur. Dat waren er 95.

Creatief idee

Braaksma en zijn partij Gemeentebelangen denkt een creatief idee te hebben waar al veel draagvlak voor bestaat. De Rooms Katholieke kerk kan uitstekend de nieuwe raadszaal herbergen, inclusief een werkcafé. De kerk wordt bovendien een multifunctioneel gebouw waar naast vergaderingen ook bijv. lezingen of exposities worden gehouden. De pastorietuin blijft in dit plan behouden.

Uniek

"Daarnaast wordt deze raadszaal uniek in Nederland, en een prima invulling voor leegkomende kerkgebouwen. Het behoud van een historisch gebouw in het centrum van de stad blijft dan behouden." aldus Gemeentebelangen.

Op donderdag 30 september zal de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân een besluit nemen over de nieuwbouw van het gemeentekantoor en raadszaal. De plannen werden in juni door het college van B&W bekendgemaakt. Het gemeentebestuur wil juist niet dat de kerk gebruikt gaat worden.