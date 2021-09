Auto's in botsing op Betonwei

24-09-2021

HARKEMA - Twee automobilisten zijn vrijdag aan het begin van de middag met elkaar in botsing gekomen op de Betonwei in Harkema. Het ongeval vond omstreeks 12.50 uur plaats op de kruising met de Reitsmastrjitte.

Poll: De kruising Betonwei-Reitsmastrjitte in Harkema moet:

zo blijven als die is 16,7%

z.s.m. veiliger gemaakt worden 70,5%

geen mening 12,8%

78 stemmen - poll is beëindigd

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Uiteindelijk kwamen alle betrokkenen met de schik vrij. De rode auto kwam vanaf Kootstertille en de dierenarts wilde vanuit Harkema de weg oprijden.

Politieke vragen

Toevallig vroeg de FNP in Achtkarspelen deze week aandacht voor de kruising. Er zou bij de gemeente niet voldoende vaart worden gemaakt om de kruising veiliger te maken.

De partij wil weten wat de uitkomsten zijn geweest van overleg met de provincie Fryslân. Ook wil de partij weten of er onderzoek is gedaan en wat daarvan de uitkomsten zijn.

De FNP is bovendien bang dat het onderzoek niet volledig is geweest omdat deze tijdens de coronapandemie zou hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er sprake van veel minder verkeer.

FOTONIEUWS