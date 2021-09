Automobilist slaat over de kop bij ongeval op A7

do 23 september 2021 19.54 uur

BEETSTERZWAAG - Op de afrit van de A7 bij Beetsterzwaag vond donderdagavond een ongeval plaats waarbij één auto betrokken was. De auto is door onbekende oorzaak over de kop geslagen. Een ambulance werd om 19.18 uur ook opgeroepen voor deze aanrijding.

Het ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over een inzittende. Bij het ongeval kwam de auto op de zij tot stilstand. Een berger heeft de auto afgevoerd.

