Houtwerk schilderen? Dan kun je Sigma verf bestellen

do 23 september 2021 18.30 uur

DRACHTEN - Is het de hoogste tijd om het houtwerk aan de buitenkant van je huis te schilderen? Dat kan best een hele klus zijn. Veel mensen kiezen ervoor om dit te laten doen door iemand, maar als je een beetje handig bent, dan kun je ook zelf aan de slag gaan. Met een aantal aanwijzingen en tips gaat het je zeker weten lukken! Wel heb je geduld en wat handigheid nodig. Bezit je beide? Dan gaan onderstaande tips je helpen om het meest optimale resultaat te behalen.

Verwijder de oude verf

Zit er nog oude verf op het buitenwerk? Zorg dan dat je zoveel mogelijk eraf haalt. Het is beter om bladderende verf helemaal te verwijderen, zodat het oppervlak helemaal vlak is. Dit kun je doen met een krabber of verfföhn. Bij de föhn komt de verf er makkelijk af door de hitte. Dan hoef je alleen nog maar te krabben en je bent er. Zit de verf er eigenlijk nog wel ok op? Dan kun je er ook voor kiezen om deze eraf te schuren, dat zal dan voldoende zijn.

Ontvet het hout

Een belangrijk onderdeel van schilderen is het voorwerk. In dit geval ook het ontvetten van het hout. Zorg dat je dit met ammoniak doet bijvoorbeeld. Vet is namelijk de grootste vijand van verf! Zorg dat je met wat warm water en ammoniak over het hout gaat. Je haalt zo ook eventuele restanten van de verf weg (schuursel bijvoorbeeld).

Vervolgens kun je het hout gaan herstellen als er ergens oneffenheden zitten. Dit doe je met houtplamuur bijvoorbeeld. Zorg dat je een goed plamuurmes hebt waarmee je de plamuur kunt verspreiden. Geef het ook de tijd om goed uit te harden! Het wordt echt een stuk mooier als je alle oneffenheden probeert weg te halen.

Grondverf

Het is handig om het hout vervolgens in de grondverf te zetten. Helemaal als je alles eraf gehaald hebt met een föhn bijvoorbeeld. De grondverf zorgt voor een goede basis en het laat de toplaag beter hechten. De kans is groot dat je de toplaag misschien maar één keer hoeft te doen (als het een beetje dezelfde kleur is). Twijfel je na de eerste laag? Dan kun je altijd nog een tweede laag grondverf erop doen! Dit kan echt een verschil maken bij het eindresultaat.

Laklaag

Dan is het tijd voor de laklaag, dit is het moment dat alles samenkomt! Kijk voor goede verf eens bij de collectie van Sigma. De laklaag zorgt voor een goede bescherming en je hebt waarschijnlijk een mooie kleur uitgekozen die bij je huis past. Probeer niet in één keer te dik te smeren, dan heb je kans dat het gaat druppelen namelijk. Helemaal met verf op oliebasis.

Mogelijk moet je nog een laklaag erop doen! Het ligt een beetje aan de ondergrond en de kleur van de verf. Meestal is twee keer echt wel nodig. Zo is het hout ook weer langer beschermd, het gaat dan een stuk langer mee. Heel veel succes!