Kabelbaan moet schoolreisjes in natuurgebied nog leuker maken

do 23 september 2021 15.50 uur

EARNEWâLD - De kinderen van basisschool Master Frankeskoalle uit Earnewâld gingen donderdag door het lint. Zij hebben de nieuwe kabelbaan in natuurgebied de Alde Feanen geopend. Al vliegend op het zitje van de kabelbaan was het de eer aan Jula de Groot om het openingslint door te slingeren. Haar klasgenoten stonden te popelen om te volgen. "Vet gaaf!"

De kabelbaan is een nieuw onderdeel van het schoolreisje voor groep 3 en 4. Deze schoolreisjes (ook voor hogere groepen) worden georganiseerd door It Fryske Gea. Scholen uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel maken hiervan gebruik. Elk jaar bezoeken ongeveer 2.500 basisschoolkinderen onder begeleiding van enthousiaste natuurgidsen het Pettebosk.

Jeugdeducatie

Het Pettebosk is speciaal aangelegd voor jeugdeducatie en is een soort miniweergave van de Alde Feanen, met eilandjes, bruggen, wilgenbomen en petgaten. Het waterrijke laagveenmoeras is de thuisbasis van allerlei (water)dieren, die de kinderen tijdens een schoolreisje leren kennen.

Leren om nooit te vergeten

Sinds 2012 zet It Fryske Gea zich in voor natuureducatie in de vorm van schoolreisjes. "Het is belangrijk om te investeren in de generatie van de toekomst! En dan op zo’n manier dat het leerzaam én leuk is!", zegt manager Educatie Ebo del Grosso van It Fryske Gea. "We zijn dan ook zeer blij met de komst van de kabelbaan".

De kabelbaan is financieel mogelijk gemaakt door Nieuwe Stads Weeshuis, A. Bijlenga-Stichting, Durk Pultrum Fonds, legaat R. Schuurman, Legaat Hedzer Smedes en de Suzanne Hovinga Stichting. Dit nieuwe speeltoestel is speciaal voor de middenbouw (groep 3 en 4) die nu slingerend hun schoolreisdag kunnen afsluiten.

De bovenbouw (5 t/m 8) sluit de dag af met een bijzonder avontuur op het survivaleiland. "Goed leren kan niet zonder plezier", zegt Ebo. "Naast leren over de natuur, is actief buiten zijn en lol hebben een belangrijk onderdeel van een schoolreisje. Zo blijft het de kinderen het beste bij, voor nu en later!"