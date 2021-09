Monumentale bank verhuist naar nieuwe plek

do 23 september 2021 15.31 uur

BURGUM - Het was qua afstand maar een klein stukje. Toch moest er een grote kraan van Kielstra aan te pas komen om de monumentale bank voor het gemeentehuis in Burgum te verplaatsen. De bank heeft een nieuwe plek gekregen in de voortuin van het gemeentehuis.

De Juliana en Bernhard-bank was in de afgelopen jaren beschadigd geraakt door een verzakking van de ondergrond. De bank wordt nu gerestaureerd en heeft bovendien een nieuwe fundering gekregen. Bouwbedrijf Swart zal de klus klaren.

Na 80 jaar

De bank stond jarenlang bij het kruispunt. In 2016 werd bekend dat de bank na 80 jaar verhuisd moest worden vanwege de aanleg van een rotonde. Na de verplaatsing ontstond de fikse scheur in de bank.

De bank is verplaatst zodat er meer ruimte ontstaat nabij het huidige fietspad. Er zijn plannen om het fietspad een stuk te gaan verleggen zodat fietsers veiliger de weg op kunnen rijden vanaf het huidige fietspad. Deze plannen worden binnenkort besproken in een raadsvergadering.

