Vloerkleed kopen, waar moet je op letten?

do 23 september 2021 13.05 uur

LEEUWARDEN - Een vloerkleed is een mooie toevoeging aan vele ruimtes in huis. Het is comfortabel en het staat ook nog eens mooi! De vloer ziet er zo een stuk gezellige uit. Ook kan het ideaal zijn als speelkleed voor de kids bijvoorbeeld, op de slaapkamers of speelkamer. Misschien zou je bijna elk seizoen wel een nieuwe vloerkleed willen hebben of ga je liever voor een vloerkleed die jaren meegaat? Wat je ook kiest, er zijn een aantal dingen waar je op moet letten bij het aanschaffen van het kleed. Wij zetten de tips op een rijtje.

De kleuren

De kleur en het eventuele patroon is doorslaggevend waarschijnlijk. Het is zo belangrijk dat dit mooi bij de rest van het interieur past! Als het vloerkleed te veel afwijkt, dan krijg je een rommelige zithoek. Dan kun je \'m beter weglaten… Kies dus voor kleuren die al terugkomen in de ruimte, dat creëert rust. En als je al een vrij druk interieur hebt, kies dan voor een wat rustiger patroon. Zo krijg je wat eenheid. Als je vloerkleed ook nog eens hysterisch is, dan staat het soms gewoonweg ongezellig.

Het materiaalsoort

Vloerkleden werden vroeger van katoen en/of wol gemaakt. Dat waren de natuurlijke stoffen die men had. Tegenwoordig zijn er werkelijk allerlei stoffen ontwikkeld die worden gebruikt voor het maken van vloerkleden. Het voordeel is dat bijvoorbeeld polypropyleen vaak heel stevig is en lang meegaat. Het nadeel is echter dat het minder warm is en soms ook de warme uitstraling van katoen of wol mist. Toch is het goed deze stof te overwegen als je een vloerkleed voor de kinderkamer zoekt bijvoorbeeld. Vlekjes verwijder je relatief snel en het kleed kan tegen een stootje!

De grootte

De grootte is ook zo belangrijk! Te klein en de zithoek ziet er raar uit, te groot en het vloerkleed slokt de hele ruimte op. Zorg dat je echt goed kijkt naar de afmeting van het vloerkleed. En bedenk, liever iets groter dan te klein. Een te klein kleed staat heel gek, een groter vloerkleed kun je altijd nog verder onder de bank schuiven bijvoorbeeld.

Het doel

Wat is het doel van het kleed? Wil je dat het mooi staat? Wil je warme voeten? Of zoek je iets voor de kids? Allemaal vragen waar je antwoord op moet geven! Het doel zegt namelijk ook veel over de keuzes die je zult maken.

De prijs

De prijs kan ook bepalend zijn voor je keuze. Misschien weet je al dat wollen kleden vaak duurder zijn, dan kleden van katoen of een kunststof. Ook ligt het eraan of het kleed met de hand geknoopt is, zoals je vaak ziet met Perzische tapijten bijvoorbeeld. Met de hand knopen is een secuur werkje en je zal dit zeker terugzien in de prijs van het kleed. Bedenk wel, deze kleden zijn van goede kwaliteit en gaan enorm lang mee!