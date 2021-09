Veiligheid langs het Hoendiep NZ

do 23 september 2021 11.48 uur

STROOBOS - Zoals bekend is er deze maand begonnen met de aanleg van de vangrail langs het Prinses Margrietkanaal en een stuk van het Van Starkenborghkanaal.

De gemeentes Achtkarspelen en Westerkwartier hebben na jaren steggelen over dit overwerp uiteindelijk besloten om de veiligheid langs het Hoendiep NZ aan te pakken.

Toenmalig raadslid Wietske Poelman van de FNP Achtkarspelen had in een raadsvergadering in maart 2018 al een motie ingediend welke vroeg om stevige aansporing voor de aanleg van de vangrail bij de gemeentes Grootegast en Zuidhorn. De motie werd door de wethouder afgeraden en ook de coalitiepartijen zagen het nut van het aannemen van de motie niet in.

FNP Achtkarspelen is heel blij dat het er nu toch van gekomen is."De feiligens fan ús ynwenners en de minsken dy’t troch ús gemeente ride, stiet fansels by ús foarop", volgens fractievoorzitter Yde van Kammen.

Al eerder werd de spooronderdoorgang aan de Trekweg Buitenpost gerealiseerd door de gemeente Achtkarspelen, wat tien jaar geleden begon als initiatief van onder andere Poelman. Toen bleek dat jeugdige fietsers hun fiets over het spoor tilden om maar niet om te hoeven fietsen.

Door inspanning van inwoners van Gerkesklooster-Stroobos en de lokale politiek in twee gemeentes komt er nu een vangrail langs het kanaal én is de maximum snelheid teruggebracht naar 60 km per uur. De FNP heeft hierin samenwerking gevonden met de fractie van VZ Westerkwartier.

