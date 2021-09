Twee auto's in botsing in Veenklooster

do 23 september 2021 10.44 uur

VEENKLOOSTER - Op de Keningswei in Veenklooster zijn donderdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde in een bocht.

Twee ambulances en de politie kwamen ter plaatse. Beide bestuurders zijn door het ambulancepersoneel nagekeken maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De politie had vanwege het ongeval de weg afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's weggesleept.

