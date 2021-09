Hennepkwekerij met 286 plantjes opgerold

wo 22 september 2021 09.55 uur

DRACHTEN - De politie heeft dinsdag een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Veenscheiding in Drachten. Omstreeks 11.00 uur deden agenten een instap en er werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

In de eerste kamer stonden 114 plantjes. Een andere kamer was gevuld met 172 hennepplanten.

Onderzoek

De politie heeft een onderzoek ingesteld en de kwekerij is vervolgens ontmandeld. De apparatuur en plantjes zijn door een speciaal bedrijf vernietigd. De politie laat weten dat er bovendien geknoeid zou zijn met de stroomvoorziening.

Er is tot op heden nog niemand aangehouden. Op het moment van de inval was er niemand in het pand aanwezig.