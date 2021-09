Gewonde bij botsing op Hoofdweg

di 21 september 2021 17.54 uur

HAULERWIJK - Bij een ongeval op de Hoofdweg (N979) bij Een West is dinsdagmidag één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten werden omstreeks 16.30 uur opgeroepen voor het ongeval.

Een bestelbus en een auto waren op een kruising met elkaar in botsing gekomen. Aanvankelijk was er sprake van een beknelling. Daarom is ook de brandweer ter plaatse gekomen.

De brandweer heeft het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijd. Een ambulance heeft hem daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Een hond, dat in één van de voertuigen zat, is tijdelijk opgevangen door de brandweer.

