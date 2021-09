Krimpende markt: 45 arbeidsplekken verloren bij Kijlstra BV

di 21 september 2021 16.08 uur

DRACHTEN - Vanwege structurele verliezen en een steeds maar krimpende markt heeft Kijlstra BV aan de Tussendiepen in Drachten besloten om alle rioleringsactiviteiten op termijn te staken. Alle lopende orders zullen worden uitgeleverd en de orderaanname zal worden afgebouwd.

Ook zijn er consequenties voor het personeel. Het bedrijf heeft collectief ontslag aangevraagd voor ongeveer 45 medewerkers. In overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden zal onderzocht worden in hoeverre Kijlstra BV medewerkers van werk naar werk kan helpen.

Geen uitweg

Kijlstra BV, al ruim honderd jaar gevestigd in Drachten, heeft al een lange periode te maken met zware marktomstandigheden. De structureel krimpende markt veroorzaakt al jaren substantiële verliezen. Ondanks diverse investeringen, bedrijfsaanpassingen en reorganisaties blijft het bedrijf verlieslatend. De directie ziet daarom geen andere optie dan de rioleringsactiviteiten te staken.

Vorige week is de ondernemingsraad om advies gevraagd en zijn de vakbonden over dit voornemen geïnformeerd. Dinsdag zijn alle circa 85 werknemers eveneens ingelicht.

Einde riool

Voor de rioleringsactiviteiten betekent dit voornemen dat de orderaanname zal worden afgebouwd, productie en uitlevering wordt gegarandeerd. De bestratingsactiviteiten en de overige activiteiten die verband houden met de zogenaamde specials, zoals vispassages, veeroosters en gemalen, gezamenlijk goed voor 60 procent van de afzet, worden voortgezet.

Algemeen directeur Hans Mascini: "We hebben gestreden tot het laatst maar helaas moeten we het ontslag aanvragen voor ongeveer 45 ervaren krachten. Het is een harde klap voor deze medewerkers, waarvan een groot deel al decennia bij ons aan het werk is. Helaas is de rioleringssector een grillige en soms grimmige markt. En corona en de stikstofproblematiek komen de markt ook niet ten goede. Prioriteit is nu door te werken, bestaande orders uit te leveren en om de medewerkers bij een zusterbedrijf of elders onder te brengen. Het zijn vakmensen, dus ik ben optimistisch."