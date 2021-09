Verdachten van serie diefstallen hebben matig geheugen: 'We snoven nogal veel'

di 21 september 2021 14.30 uur

LEEUWARDEN - Voor een serie diefstallen en inbraken in De Westereen en omgeving heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank voor twee verdachten uit Dokkum (25) en Feanwâlden (50) dinsdag werkstraffen van 140 uur geëist.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen

De zaken speelden begin 2018. Dat had consequenties voor de eis van officier van justitie Eelco Jepkema. Die merkte op dat hij, mocht de zaak eerder op zitting zijn gebracht, zeker onvoorwaardelijke gevangenisstraffen had geëist voor de twee verdachten.

Manier van leven

Dat er een gat van meer dan drie jaar zat tussen de periode dat de feiten werden gepleegd en de datum van de inhoudelijke behandeling, had ook een negatieve invloed op de herinnering van de verdachten. Niet alleen het tijdsverloop, ook hun manier van leven maakte dat ze zich niet alles wat ze destijds hadden uitgehaald voor de geest konden halen.

"Wij snoven nogal veel"

De twee waren in 2018 stevige drugsgebruikers. "Wij snoven nogal veel", zei de Feanwâldster daarover. De twee gebruikten speed en de 50-jarige was bovendien een fanatieke blower. Ze hadden allebei een laag inkomen, dus moesten er andere manieren gezocht worden om aan geld te komen.

Niet kieskeurig

De twee waren niet bepaald kieskeurig geweest. Ze stalen beelden uit tuinen, braken in bij vv Zwaagwesteinde, pikten hengels onder een carport vandaan, ontvreemdden een buitenboordmotor, fietsen, tuinlantaarns, een boottrailer en tankten met een gestolen tankpas. Dat allemaal in een paar maanden tijd. Ze gingen meestal gezamenlijk op pad.

Facebook

De zaak kwam aan het rollen door een oplettende hulpverleenster. Die zag op de kamer van de vriendin van de Dokkumer schaduwdoeken liggen die door een café in De Westereen als gestolen op Facebook waren gezet. De vrouw waarschuwde de politie. De partner van de Feanwâldster had wel in de gaten dat haar vriend zich met louche zaakjes bezighield.

Weg om te darten

Ze mocht niet in het hok komen, er lagen allemaal fietsen op zolder en de verdachte kwam 's nachts met gestolen lampjes thuis. "Alles wat in de tuin staat is gejat", had ze tegen de politie gezegd. Haar vriend en de Dokkumer gingen zogenaamd weg om te darten. De vriendin vond het "wel gek" dat ze van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends aan het pijltjegooien waren.

Leven op orde

Inmiddels hebben beide mannen hun leven redelijk op orde. De Feanwâldster zit op de binnenvaart, hij is matroos. De Dokkumer heeft hulp en begeleiding gekregen. Hij heeft een licht verstandelijke beperking en is eigenlijk niet goed in staat om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Hij is volgens eigen zeggen het speedgebruik aan het afbouwen.

Gebruik van middelen

Als kapstok voor een aantal bijzondere voorwaarden eiste Jepkema voor hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, proeftijd twee jaar. Hij staat al onder behandeling, daar moet hij mee doorgaan. En hij moet zich op gezette tijden laten controleren op het gebruik van verdovende middelen. Ook voor de Feanwâldster eiste de officier als stok achter de deur drie maanden voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 5 oktober uitspraak.