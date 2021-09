Fietsendief (28) gepakt door politie

vr 17 september 2021 19.31 uur

DRACHTEN - Een 28-jarige fietsendief uit Drachten is vrijdag door de politie opgepakt nadat hij donderdagnacht een nieuwe elektrische fiets had gestolen. Hij deed dit omstreeks 5.00 uur tijdens een inbraak in een bedrijfspand aan de Tussendiepen in Drachten.

De inbraak werd in de loop van de ochtend ontdekt en agenten herkenden gelijk de verdachte op de camerabeelden. Omstreeks 13.00 uur is hij op de Melkkelder te Drachten aangehouden. In zijn woning troffen de agenten de gestolen fiets aan. De man is ingesloten voor verhoor en verder onderzoek.