Aldi in Kollum en Appelscha sluiten deuren voor één dag

vr 17 september 2021 16.01 uur

KOLLUM - De Aldi in Kollum en Appelscha sluit deze maand de deuren. Voor één dag zijn de winkels gesloten zodat de supermarkten aangepast worden naar een nieuwe formule. De Aldi in Kollum is op 20 september gesloten en in Appelscha gaan de deuren op 23 september een dag lang dicht.

Aldi doet een aanscherping van de ANIKo (ALDI Nord Instore Konzept) formule. De discounter komt met duidelijke ACTIE-communicatie in de winkels, waarmee acties uit de folder in de filialen direct herkenbaar zijn. Daarnaast wordt de winkel door een aangepaste warenindeling en een nieuwe opstelling van de schappen overzichtelijker. Producten zijn vindbaar op plekken waar de klant ze verwacht.