1 jaar cel voor drugsdealer zonder verblijfsvergunning

vr 17 september 2021 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige harddrugsdealer is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. De man heeft bijna 15 maanden lang heroïne en cocaïne gedeald in Drachten. Hij werd in maart van dit jaar opgepakt. Hij is eerder veroordeeld voor dealen.

Geen verblijfsvergunning

De man is geboren in Gambia en heeft geen verblijfsvergunning. Daardoor had hij ook geen inkomen, door drugs aan te man te brengen probeerde hij in zijn onderhoud te voorzien. Momenteel zit hij vast de penitentiaire inrichting in Ter Apel. De rechtbank hield er rekening mee dat hij niet op heel grote schaal heeft gedeald.