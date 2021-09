Dokkumer echtpaar gewond na enorme campercrash

vr 17 september 2021 13.00 uur

DOKKUM - Een echtpaar uit Dokkum is donderdag gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de A2 bij Eindhoven. De 63-jarige vrouw en haar 64-jarige man raakten gewond en ze zijn beiden naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het echtpaar was drie weken op vakantie geweest met de camper. Ze zouden nog één overnachting doen, waarna ze huiswaarts zouden keren. Op de A2 ging het omstreeks 12.50 uur vreselijk mis. De camper raakte betrokken bij een ongeval. Door de enorme klap bleef er nog weinig van de camper over. Een enorme ravage op de A2 was het gevolg.

Bij het ongeval waren in totaal vier vrachtwagens, een camper en een personenauto betrokken. Het Dokkumer echtpaar reed in de camper die bij het ongeval fors beschadigd raakte. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de brandweer, kwamen ter plaatse. Eén van de Dokkumers moest door de brandweer uit de camper worden bevrijd. De overige betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

FOTONIEUWS