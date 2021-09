GGD Fryslân: 'Na vier weken daling besmettingen'

vr 17 september 2021 12.04 uur

LEEUWARDEN - Na vier weken van oplopende cijfers, is het aantal coronabesmettingen in Friesland gedaald. Met 872 positieve tests noteerde GGD Fryslân 11 procent minder dan een week eerder (983).

Naast het aantal positieve tests is ook het vindpercentage - welk deel van de geteste mensen is positief - teruggelopen. Dit is een gunstig teken. Het verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. In een maand tijd is het vindpercentage bijna gehalveerd, van 16 naar 9,3 procent.

Een aanzienlijk deel van de mensen is nog niet gevaccineerd. Die lopen nog steeds het risico ernstige gevolgen van het virus te ondervinden en in het ziekenhuis te raken. Om dat te beperken en daarmee de druk op de zorg te verminderen, helpt het vaccineren. Ook gebruik van het coronatoegangsbewijs kan bijdragen aan beperking van de verspreiding, nu de maatschappij meer open gaat en het verplichte afstand houden verdwijnt.

Wegnemen prikangst

Binnenkort start de GGD met extra inzet om prikangst te verminderen. Vanwege prikangst laat een deel van de mensen zich niet vaccineren. Om hen gerust te kunnen stellen, trekt de GGD extra tijd voor hen uit. Vanaf eind deze maand reserveert GGD Fryslân hiervoor eerst in de vaccinatielocatie in Sneek speciale spreekuren op de dinsdag en zaterdag, met specifieke begeleiding. Aanmelding hiervoor gaat binnenkort via een apart telefoonnummer. De specifieke begeleiding kan bestaan uit hulpmiddelen als een VR-bril met rustgevende beelden.

Basisscholen

In de basisschoolleeftijd liep het aantal besmettingen terug van 221 naar 147. Het aantal tests onder kinderen zakte iets minder hard. Maandag gaat een belangrijke verandering in. Bij een besmetting hoeft niet meer een hele klas naar huis, maar alleen de \'beste vriendjes’ van de positief geteste. Hierdoor vervalt de quarantaine voor het grootste deel van de klas en zijn er minder tests nodig om op de vijfde dag uit quarantaine te mogen.

Bij de meeste scholen gaat het om enkele besmettingen. Drie basisscholen kenden afgelopen week tien of meer positieve leerlingen en leerkrachten. In het voortgezet onderwijs bleef het aantal positieven nagenoeg gelijk, van 134 naar 137.

Vaccinaties stijgen

Het aangekondigde toenemende belang van het gebruik van de coronacheck-app gaat gepaard met een grotere vraag naar vaccins. Het aantal prikken is na vier weken van daling weer licht gestegen, 5184 deze week tegen 4959 vorige week. Het totaal aantal bij Friezen gezette vaccinaties steeg tot boven de 700.000 en kwam uit op 703.526. In Fryslân komen 570.000 inwoners in aanmerking voor een vaccin.

Het aantal gemaakte afspraken voor vaccinaties was vanaf dinsdag (dag van de persconferentie van het kabinet) het dubbele van de dagen ervoor. Het prikken zonder afspraak verdubbelde bijna. Van 764 vorige week naar 1389 deze week. Afspraakloos vaccineren is mogelijk op de vier vaste locaties in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, tot een uur voor sluitingstijd.

De vaccinatiebus blijft eveneens de mogelijkheid bieden om een prik zonder afspraak dichtbij huis te halen. De komende week staat de bus in Drachten (maandag), Heerenveen (dinsdag) en Jubbega (woensdag).

Met de regio noordoost-Fryslân en gemeente Leeuwarden bespreekt GGD Fryslân hoe de drempel voor het vaccineren te verlagen is zodat de achterblijvende vaccinatiegraad daar stijgt. Het aantal prikken in Dantumadiel lag afgelopen week 42 procent hoger dan een week eerder. In Noardeast-Fryslân was een stijging van 23 procent, Achtkarspelen en Leeuwarden kenden dalingen van 3 en 23 procent.

Zelftests

Uit vrijwel alle Friese gemeenten meldden mensen zich bij de GGD voor een PCR-test nadat ze een positieve zelftest deden. De bevestigingen van die positief zelftests is goed voor een derde deel van alle besmettingen. Zelftests zijn vooral bedoeld om preventief te testen, zonder dat iemand klachten heeft. Wie wel klachten heeft, krijgt het advies gelijk een afspraak voor een GGD-test te maken.

Hoewel de Friese cijfers dalen, kent de provincie per 100.000 inwoners nog wel de hoogste besmettingscijfers. Het betekent dat het virus hier actiever is dan in andere provincies en de kans om besmet te raken groter is in Fryslân. Gevaccineerden zijn vele malen beter beschermd tegen overdracht van het virus dan ongevaccineerden. Ook geven ze het virus minder snel door.

De cijfers

De afgelopen week zijn 8037 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit er 8879. In totaal zijn nu 532.822 tests bij de GGD gedaan.

De 872 besmettingen van deze week (vorige week 983) brengen het totaal aan Friese positieve tests op 52.836. In de afgelopen zeven dagen zijn zes ziekenhuisopnames gemeld aan GGD Fryslân. Vorige week waren dit er elf. Net als vorige week is er een sterfgeval doorgegeven.

Gemeenten

In de meeste gemeenten zijn de cijfers nagenoeg gelijk gebleven of gedaald.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 156 (183), Heerenveen 117 (117), Noardeast-Fryslân 97 (100), Súdwest-Fryslân 94 (136), Smallingerland 75 (114), Dantumadiel 68 (52), De Fryske Marren 53 (84), Waadhoeke 49 (48), Opsterland 48 (32), Achtkarspelen 40 (44), Tytsjerksteradiel 26 (13), Ooststellingwerf 23 (15), Weststellingwerf 13 (24), Harlingen 7 (6), Terschelling 5 (14), Schiermonnikoog 1 (0), Vlieland 0 (1) en Ameland 0 (0).