Vermist meisje terecht na grote zoekactie

do 16 september 2021 22.49 uur

DAMWâLD - Een grote zoekactie werd donderdagavond op touw gezet naar een vermist meisje van 22 jaar. Om 21.32 uur werd een Burgernet-actie gedaan waarbij deelnemers werden gevraagd om uit te kijken naar de vrouw.

Tientallen mensen gingen na de melding op zoek en ook de politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse om te zoeken. Het gaat om een meisje met normaal postuur, bruin lang haar. Ze droeg een spijkerbroek, grijze jas, okergeel shirt en witte sneakers.

SAR Inzet

De SAR heeft meegezocht en heel veel dorpelingen waren op de been gekomen om mee te helpen. Met quads en linie-lopers is een groot bosgebied afgezocht en gelukkig kregen ze tijdens de zoekactie het goede bericht dat ze in goede gezondheid was gevonden.

Update

Om 01.50 uur liet de politie weten dat het meisje is aangetroffen en aan het zorgkader is overgedragen.