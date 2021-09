Gevonden lichaam Lauwersmeer blijkt vermiste man

wo 15 september 2021 20.11 uur

OOSTMAHORN - Het lichaam dat woensdag werd gevonden in het Lauwersmeer blijkt de 54-jarige vermiste man te zijn. De man uit gemeente Noardeast-Fryslân raakte dinsdagavond vermist nadat hij vermoedelijk was gaan zwemmen vanaf zijn zeilboot. Er is met onder andere twee helikopters, een vliegtuig en een aantal boten naar de man gezocht.

De politie laat weten dat er geen sprake is van een misdrijf. De man is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Het onderzoek is inmiddels afgerond.