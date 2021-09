Ongeval op Centrale As bij FeanwÃ¢lden

Ongeval op Centrale As bij Feanwâlden

wo 15 september 2021 19.12 uur

FEANWâLDEN - Op de Centrale As is woensdagavond een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Feanwâlden kwam een auto door nog onbekende oorzaak in de berm terecht. Het ongeval gebeurde op de rijbaan richting Burgum.

Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokkene(n) te onderzoeken. Het is niet bekend of iemand gewond raakte bij het ongeval. Tijdens de afhandeling was één rijstrook afgesloten voor verkeer.

