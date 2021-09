Iepenloftspul SuwÃ¢ld: Kom mar op! brengt Op Hoop fan Segen

Iepenloftspul Suwâld: Kom mar op! brengt Op Hoop fan Segen

di 14 september 2021 21.49 uur

SUWâLD - Op 17 september gaat de voorstelling Op Hoop fan Segen van het toneelgezelschap Kom mar op! in Suwâld in première. De voorstelling is volledig getransformeerd van een binnen- naar een buitenvoorstelling.

De spelers en medewerkers hebben een mooi intiem iepenloftspul gecreëerd onder regie van Grytha Visser.

Het iepenloftspul gaat over het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje en de andere vrouwen die hun geliefden aan de zee hebben verloren. Het verhaal laat niemand onberoerd, zeker niet wanneer Kniertje voor het gruwelijke dilemma komt te staan of ze haar jongste zoon Barend ook naar zee zal sturen. Hun gevecht om te overleven gebukt onder het harteloze beleid van reder Bos leidt tot één conclusie: de vis wordt duur betaald.

Op Hoop fan Segen is voor Kom mar op! de opvolger van het met de Gouden Gurbe bekroonde iepenloftspul 'Oera Linda’.

Kaartverkoop en aanvullende informatie voor Op Hoop fan Segen is beschikbaar via de website www.kommarop.frl.

