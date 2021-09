Mast piratenzender in vlammen op; mogelijk brandstichting

ma 13 september 2021 20.51 uur

DE FALOM - De brandweer van Damwoude moest maandagavond in actie komen voor een zendmast die in brand stond. De mast en zender stonden in de boschages nabij De Falom. De onbemande zender werd gebruikt door piratenzender 'Statio net nie'

Behalve de mast stond ook een aanhanger, die naast de mast stond, in brand. De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat zowel de mast als de aanhanger flink beschadigd raakten. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

