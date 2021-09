Dode man gevonden in zee bij Schiermonnikoog

ma 13 september 2021 19.37 uur

SCHIERMONNIKOOG - Een 73-jarige man uit Duitsland is maandagmiddag aangetroffen in de zee bij Schiermonnikoog. Surfers ontdekten het lichaam van de man omstreeks 16.45 uur ten noorden van het eiland.

Er wordt nu door de politie onderzoek gedaan naar de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer. Ook moet nog duidelijk worden of het daadwerkelijk gaat om de 73-jarige toerist.

De recherche, forensische opsporing en de GGD-arts zijn ter plaatse gekomen op het eiland om daar onderzoek te doen. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam is overgedragen aan de familie.