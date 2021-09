Neven verdacht van Marktplaats-oplichting met 80 gedupeerden

ma 13 september 2021 16.54 uur

OOSTERWOLDE - ASSEN (ADP) - Twee mannen uit Oosterwolde (29) en Hoogeveen (32) hebben volgens het Openbaar Ministerie via de verkoopsite Marktplaats zeker tachtig mensen opgelicht. Voor deze omvangrijke oplichtingszaak gebruikten zij bankpassen van kwetsbare personen die in de meeste gevallen in een zorginstelling woonden. Een celstraf van minimaal twee jaar was volgens de officier van justitie een passende straf geweest, ware het niet dat de zaak al sterk is verouderd.

De jongste hoorde een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar tegen zich eisen. De officier van justitie vindt dat de oudste een werkstraf van honderd uur moet uitvoeren en als stok achter de deur een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd moet krijgen.

De zaak kwam in september 2014 aan het licht door een anonieme tip. In een woning in Hoogeveen zouden mensen bezig zijn met Marktplaats-oplichting. Het geld werd gepind bij een casino in Beilen.

De agenten besloten te posten en zagen in een korte periode steeds dezelfde personen bij de pinautomaat in Beilen. Ze trokken het kenteken van de auto na, waarmee deze mensen kwamen. De auto stond op naam van de bewoner van de woning in Hoogeveen, waarover de anonieme tipgever eerder repte.

Over de schoenen

Bij de politie rolden aangiftes binnen van mensen die via Marktplaats waren benadeeld. De politie startte een onderzoek en op de camerabeelden kwam steeds het gezicht van de 29-jarige uit Oosterwolde voorbij. Toch duurde het nog een tijd voordat de eerste verdachte werd opgepakt.

Volgens de officier van justitie kwamen steeds nieuwe feiten aan het licht, waardoor het onderzoek telkens werd voortgezet. Het liep justitie enigszins over de schoenen, zei de officier van justitie. In 2016 kwamen aanwijzingen binnen dat de man uit Oosterwolde zelf marktplaatsadvertenties plaatste. Zijn neef uit Hoogeveen, de 32-jarige medeverdachte, pinde het geld vervolgens van de rekeningen.

Nieuwe geldezels

Zodra de banken bankrekeningen blokkeerden, omdat er onregelmatigheden waren opgemerkt, gingen de neven opzoek naar nieuwe geldezels. Pashouders die tegen een beloning hun gegevens wilden afstaan. Volgens de officier van justitie hadden de verdachten het vooral gemunt op mensen die sociaal zwak stonden. Sommigen van hen verklaarden later dat de Hoogevener met hen meeging naar de bank, om daar een rekening te openen.

De man uit Oosterwolde werd ook beschuldigd van flessentrekkerij. Volgens justitie bestelde de man bij twee schoenenwebshops en gebruikte hij daarbij identiteitsgegevens van anderen. De man haalde de pakketjes op bij afhaalpunten en betaalde niet. De schoenen werden vervolgens doorverkocht. De man ontkende.

IP-adres

De aanleiding van deze verdenking was een orderbevestiging die een vrouw uit Oosterwolde begin 2018 in haar mail kreeg. Ze had niets besteld en ging naar de afhaalpunt om het pakket op te vangen. Dat pakketje was al afgehaald. Op de beelden stond de 29-jarige verdachte die dat pakketje in ontvangst nam.

De man zei tegen de rechter dat hij bij de webshop één keer schoenen heeft besteld. En die waren voor hemzelf. Waarom hij daarvoor de gegevens gebruikte van een plaatsgenoot, kon de man niet uitleggen. Hij begreep ook niet waarom zijn computeradres (IP-adres) aan meer bestellingen bij de webshop was gekoppeld.



Beide mannen zijn zes jaar geleden voor het laatst veroordeeld. "Ik kan het niet maken om de mannen na zo’n tijdsverloop de gevangenis in te sturen", zei de aanklager. Hij eiste voor de man uit Oosterwolde een alcoholverbod en dat hij zich desgewenst laat behandelen. De officier van justitie vond dat deze man een organiserende rol had en dat daarom alle schadevorderingen op hem kan worden verhaald. Het gaat om een totaalbedrag van 40.000 euro.

Dinsdag en donderdag staan veertien medeverdachten die een rol hadden als geldezel. De rechtbank doet vervolgens 28 oktober uitspraak in alle zaken.