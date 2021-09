Waarom kan er niet gezwommen worden op het strandje bij Eastermar?

ma 13 september 2021 16.45 uur

EASTERMAR - Wat is de eigenlijke oorzaak dat er vrijwel het hele jaar een negatief zwemadvies geldt voor het strandje bij Eastermar? De FNP wil antwoorden zien. Het Swimmersplak aan het Burgumermeer is een prachtige locatie maar raakt nu langzaam in verval nu er nauwelijks meer gezwommen mag worden.

Het officiële zwemplek van Eastermar heeft nog een oranje waarschuwing op de zwemwaterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Vanaf de zomer stond hij zelfs lang op rood vanwege de slechte waterkwaliteit. Blauwalgen en andere schadelijke bacteriën worden herhaaldelijk in het water aangetroffen.

De slechte waterkwaliteit speelt niet alleen in Eastermar maar eigenlijk op het hele traject Drachten-Peinder Feart-De Leijen-Lits-Burgumer Mar-Kûkhernsterfeart. De FNP heeft verschillende verhalen gehoord over de mogelijke oorzaak. De politieke partij wil dat de provincie Fryslân het probleem aanpakt.

De FNP wil weten of er na een onderzoek van Wageningen Universiteit in 2018 ook nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn. Ondiep water, hogere temperaturen en een slechte doorstroming zouden bepalend zijn in combinatie met kunstmest. De vraag is dan waar die meststoffen vandaan komen.

