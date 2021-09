Voorwaardelijke werkstraf voor bedreiging met bijl

ma 13 september 2021 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 61-jarige inwoner van De Westereen heeft maandag van de politierechter wegens bedreiging een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur gekregen. De man heeft eind november vorig jaar in Jistrum iemand met een bijl bedreigd.

Conflict tussen partners

Degene die werd bedreigd zou ook nog met de bijl geslagen zijn, maar dat achtte de rechter niet bewezen. De verdachte kon zich nauwelijks nog iets van het gebeurde herinneren. Het draaide allemaal om een voortdurend conflict tussen de nieuwe partner van zijn dochter en de vriend van de ex van zijn nieuwe schoonzoon, waar volgens de Westereender vooral de (kliein-) kinderen de dupe van waren.

Gedronken, niet zelf gereden

Toen hij op 27 november vorig jaar vernam dat het opnieuw tot een confrontatie tussen mannen leek te gekomen, was hij met de bijl in de auto naar Jistrum gereden. Hij had wat gedronken, maar zei stellig dat hij zelf niet had gereden. Achteraf had hij enorm veel spijt. "Ik wist zelf ook niet hoe ik het had", zei hij tegen rechter Andries Jongsma.

Oprechte spijtbetuiging

De man heeft een blanco strafblad en kan volgens de reclassering zelf ook niet goed uitleggen wat er is gebeurd. "Ik zit er al een hele tijd mee", aldus de Westereender. Omdat het bij een bedreiging is gebleven en omdat de verdachte oprecht leek in zijn spijtbetuiging, eiste de officier van justitie een geheel voorwaardelijke straf. De rechter vonniste overeenkomstig.