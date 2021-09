Gaslekkage in woning in Buitenpost

ma 13 september 2021 13.06 uur

BUITENPOST - De aanleg van glasvezel van KPN leidde maandag tot een gaslekkage in een woning aan het Molenerf in Buitenpost. De brandweer van Buitenpost werd om 12.19 uur opgeroepen voor de gaslekkage.

Uit metingen bleek dat het gas in diverse vertrekken van de woningen was gekomen. De gaslekkage was 'buiten de meter' ontstaan en Stedin is later ter plaatse gekomen om de lekkage definitief te dichten.

