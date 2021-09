Brandweer weer naar bermbrand Lauwersseewei

zo 12 september 2021 23.05 uur

METSLAWIER - De brandweer van Anjum moest zondagavond voor de tweede keer in actie komen voor brand in hooibulten langs de N358 Lauwersseewei bij Metslawier.

De manschappen waren nog maar net terug van hun inzet van acht uur zondagavond. De insteek was om vanavond het hooi nog te laten afvoeren, maar de aannemer ging daar niet mee akkoord, omdat hij bang was dat onderweg de vrachtauto in de brand zou raken.

Daarom werd besloten om weer een shovel te laten komen om het hooi uit elkaar te trekken en het goed nat te spuiten, zodat het morgen veilig kan worden afgevoerd. Het verkeer op de Lauwersseewei moest tijdelijk gebruik maken van één rijbaan en moest daarbij over een slangenbrug rijden.

