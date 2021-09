Wethouder Hoekstra opent het 'nijntje pleintje'

zo 12 september 2021 13.50 uur

HURDEGARYP - Wethouder Gelbrig Hoekstra heeft zaterdag de feestelijke aftrap aan het nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp op het zogenaamde 'nijntje pleintje’. Lekker meedansend op de muziek van de kinderdisco konden kinderen van 2 t/m 6 jaar kennismaken met het programma.

"We bewegen met z’n allen steeds minder. Met dit project sporen we kinderen aan om op een speelse manier te bewegen, zodat ze er plezier aan beleven. Ook hier geldt; jong geleerd is oud gedaan!" aldus wethouder Hoekstra.

Nijntje Beweegdiploma

Het project is opgezet in samenwerking met Bruinsma Sport & Spel en de lokale gymverenigingen en heeft als doel om in zoveel mogelijk dorpen een nijntje beweegaanbod op te zetten. Het nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Binnen het programma worden de jonge kinderen spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische vaardigheden zo breed mogelijk te ontwikkelen. De lessen kunnen alleen worden gevolgd, maar ook samen met een ouder.



High Five Sportstimulering

High Five Sportstimulering, het sportstimuleringsprogramma van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, heeft het nijntje Beweegdiploma keurmerk aangevraagd bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KGNU). Met het keurmerk mogen trainers nijntje Beweeglessen in de gemeenten aanbieden. Kinderen die op jonge leeftijd goed leren bewegen hebben daar later in hun leven veel profijt van, is de overtuiging van de KNGU. Na het 'nijntje pleintje’ komen de opgeleide nijntje trainers langs op alle basisscholen en peuterspeelzalen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel om een introductieles te geven. In september gaan de eerste beweeglessen van start bij de lokale gymverenigingen in de dorpen. Voor meer informatie over het nijntje beweegaanbod bij u in de buurt kunt u kijken op www.highfive.frl.