Massale inzet voor vermeende drenkeling

za 11 september 2021 23.14 uur

SURHUISTERVEEN - De hulpdiensten werden zaterdagavond om 22.34 uur gealarmeerd voor een vermeende drenkeling in het water aan de Groenling in Surhuisterveen. Kinderen hadden een man zien lopen en dachten dat deze persoon in het water was beland.

De hulpdiensten zijn daarop ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. Een waterspoor werd ontdekt maar al snel bleek dat de man al uit het water was. Hij liep in korte broek door de wijk. Hij is kort daarna opgevangen door het ambulancepersoneel.

Omdat hij vrij agressief was, is hij vervolgens door de politie overgebracht naar een arrestantenbus. Hij is door de politie meegenomen. Mogelijk was hij in verwarde toestand.

