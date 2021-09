Derde editie Pompster Ryd Rintocht

za 11 september 2021 20.24 uur

KOLLUMERPOMP - Zaterdagmorgen is de derde editie van de Pompster Ryd Rintocht van start gegaan. De wandelaars konden uit drie verschillende routes kiezen; 40 km, 25 km of 15 km. Het thema was deze keer 'Slykwerkers’. De wandelaars werden tijdens de tocht vermaakt met theater en muziek.

De wandelaars liepen door prachtig polderlandschap en over onverharde paden die in de routes waren opgenomen. De routes liepen door o.a. Kollumerpomp, Kollum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Warfstermolen en Engwierum. Tijdens de start van 15km om 12:00 uur, heeft het een tijdje stevig geregend. Verder waren de weersomstandigheden vandaag prima. Er hebben 700 wandelaars deelgenomen aan deze wandeltocht.

