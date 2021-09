Ruim 200 mensen demonstreren tegen gaswinning

za 11 september 2021 17.32 uur

TERNAARD - Zo'n 200 mensen kwamen zaterdag in actie tegen de aangekondigde gaswinning vanuit Ternaard. Het gas wordt hoofdzakelijk gewonnen onder de Waddenzee.

De deelnemers verzamelden zich 's middag op het kruispunt Seepmawei/Hantumerwei. Na een welkomstwoordt van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) was het tijd voor een wandeling naar de boorlocatie van de NAM bij de sportvelden in het dorp. Bij deze NAM-locatie hebben diverse sprekers het woord gevoerd: Sandra Beckerman (SP), Frank Petersen (Waddenvereniging), Hans van der Werf (Friese Milieufederatie), Sjoerd Keizer (raadslid S!N) en Aant-Jelle Soepboer (raadslid FNP).

Het protest werd breed gedragen en ook veel politici van verschillende partijen liepen zaterdag mee in een optocht naar het gasveld. De boodschap van de mensen is simpel: boor niet onder de Waddenzee. Het protest in Ternaard werd zaterdag gesteund door de statenfracties van CDA, PvdA, FNP, GrienLinks, Christen Unie, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS.

Het protest wordt maandag voortgezet. Minister Stef Blok brengt dan een bezoek aan Ternaard.

FOTONIEUWS