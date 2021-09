Auto raakt uit bocht in Kollum

za 11 september 2021 17.11 uur

KOLLUM - Op de kruising Tochmalaan met de Mr. Andreaestraat in Kollum is zaterdagmiddag een personenauto van de weg geraakt. De automobilist wilde vanaf de Tochmalaan de Mr. Andreaestraat in rijden. Het roodgekleurde asfalt op de kruising bleek door de regenval behoorlijk glad te zijn waardoor de auto uit de bocht gleed.

De auto schoot naar de andere weghelft waar op dat moment een tegenligger aan kwam rijden. Terwijl hij deze wilde hij ontwijken om een aanrijding te voorkomen raakte hij via de stoeprand een stapel hard houten palen. De bestuurder raakte niet gewond en een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

