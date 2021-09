Automobilist ramt per ongeluk gevel

za 11 september 2021 16.39 uur

OOSTERWOLDE - Een automobilist heeft zaterdagmiddag met zijn auto een gevel van een pand geramd. Dat gebeurde omstreeks 15.55 uur aan de Brugkampweg in Oosterwolde. De bestuurder kwam met een flinke schrik vrij.

De brandweer is uit voorzorg ter plaatse gekomen. De gevel is door de brandweerlieden gestut zodat het pand niet in kan storten.

