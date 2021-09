'Dwarsliggen' op zeedijk voor behoud dorpsgezicht

za 11 september 2021 13.43 uur

WIERUM - Terwijl de zeespiegel langzaam stijgt, maken inwoners van Wierum zich zorgen over hele andere dingen. Zij zijn niet blij met de huidige plannen voor de dijkverbreding aan de kant van hun dorp. Wierum ligt vlak achter de zeedijk en deze dijk moet volgens het Wetterskip Fryslân versterkt worden.

Enkele tientallen mensen gingen daarom zaterdag 'dwarsliggen' op de de zeedijk om hun ongenoegen kenbaar te maken via de media. De bewoners zijn bang dat de versterking van de dijk het dorpsgezicht aantast.

De zeedijk wordt in de breedte versterkt en Wetterskip Fryslân ziet alleen een mogelijkheid om dat aan de zijde van het dorp te doen. De verzwaring heeft ruimte nodig en een aantal mensen vindt dat geen goed plan. Zij denken dat de dijk ook wel aan de buitenkant (zeekant) versterkt kan worden. Het Wetterskip zegt dat dat niet mogelijk is omdat de Waddenzee aangemerkt is al een natuurgebied.

De versterking van de dijk heeft mogelijk consequenties voor de weg die nu loopt tussen de zeedijk en de kerk. Het bestaande muurtje wordt mogelijk verhoogd vanwege de dijkverbreding. Bewoners van het dorp vrezen dat er mogelijk veel meer verkeer door het dorp rijdt, als de weg niet meer gebruikt kan worden.

