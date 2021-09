Automobilist botst op boom

vr 10 september 2021 23.25 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een 50-jarige automobilist uit Drachten is vrijdagavond met zijn voertuig tegen een boom gereden langs de Knobben in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 21.45 uur plaats. De bestuurder raakte gewond maar kon het voertuig zelf wel verlaten.

De auto werd later leeg door de politie aangetroffen. Al vrij snel werd bij de politie duidelijk dat de bestuurder naar de Dokterswacht was gegaan. Passanten zouden hem daar heen hebben gebracht. Hij is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft in het ziekenhuis een bloedproef laten doen omdat er een vermoeden bestond dat de man gedronken had.

Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig weggesleept. De weg was tijdens de berging afgesloten voor het doorgaande verkeer.

