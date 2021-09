Minste prikken gezet bij inwoners Dantumadiel

vr 10 september 2021 12.20 uur

DAMWâLD - Inwoners van de gemeente Dantumadiel laten zich het minst vaak prikken tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers over de vaccinatiegraad die bekend zijn gemaakt door de NOS.

Het is opmerkelijk dat de vaccinatiegraad in het noordoosten van Friesland een stuk lager is dan de rest van Friesland. Friesland loopt op zijn beurt weer wat achter met het gemiddelde van heel Nederland.

VACCINATIEGRAAD IN REGIO 64% Dantumadiel 64% Achtkarspelen 68% Noardeast-Fryslân 71% Smallingerland 71% Tytsjerksteradiel 71% Opsterland 87% Ameland 93% Schiermonnikoog

Agricola teleurgesteld

​Burgemeester Agricola van Dantumadiel laat via de radio weten dat hij teleurgesteld is over de cijfers over zijn gemeente. Hij denkt dat onder de jongeren vooral onzekerheid bestaat over de gevolgen van de prikken. Agricola hoopt dat binnenkort cijfers per dorp bekend worden gemaakt zodat er doelgericht in dorpen jongeren benaderd kunnen worden om zich toch te laten vaccineren.