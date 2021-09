Verkeershinder bij Aalsumerpoortbrug in Dokkum

vr 10 september 2021 12.19 uur

DOKKUM - Dinsdag 14 september start KPN met werkzaamheden om nieuwe telefoon- en internetkabels aan te leggen. De Aalsumerpoortbrug wordt daarom deels gestremd en dit kan voor verkeershinder en overlast zorgen.

Op 28, 29 en 30 september legt Liander stroomkabels om. Een volledige stremming is hiervoor nodig. Auto- en vrachtverkeer kan deze dagen niet via de Noordkant de binnenstad in en uit. Voor fietsers en wandelaars blijft de route wel bereikbaar.

Werkzaamheden KPN

De kabels van KPN hangen onder de Aalsumerpoortbrug. Via deze kabels lopen telefoon- en internetverbindingen naar alle dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Om de verbindingen te kunnen handhaven zijn nieuwe kabels nodig. Via een gestuurde boring worden de kabels onder de Noorderstadsgracht aangelegd. Dit gebeurt op 14 september. De kruising Aalsumerpoort en het Noorderbolwerk is hierdoor minder goed bereikbaar. In de maanden oktober en november zal KPN ’s nachts de nieuwe kabels aansluiten. Eventuele geluidshinder wordt tot een minimum beperkt en de telefoon- en internetverbindingen zijn overdag te gebruiken.

Werkzaamheden Liander

Liander past stroomkabels aan en legt deze om. Hiervoor worden er sleuven in de straat Aalsumerpoort gegraven. Deze straat en de Aalsumerpoortbrug zijn daarom van 28 tot en met 30 september gestremd voor auto- en vrachtverkeer. Bevoorradingsverkeer kan deze dagen niet via de noordkant de binnenstad bereiken. Fietsers en wandelaars kunnen via een omleiding de stad wel in en uitkomen.

Voorbereiding vernieuwing Aalsumerpoortbrug

Vanwege de slechte fundering van de brug en de wens om de Noordelijke stadsgrachten voor vaarrecreanten te ontsluiten, is onlangs door het college besloten om de Aalsumerpoortbrug te vernieuwen. De brug krijgt een doorvaarthoogte van twee meter. In het najaar wordt gestart met het ontwerpproces waarbij belanghebbenden worden betrokken.

De vernieuwing van de Aalsumerpoortbrug is onderdeel van het programma Súd Ie & Wetterfront Dokkum. De vernieuwde brug wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Waddenfonds en Provincie Fryslân.