Het ene ongeluk is het andere niet: boete voor inrijden op file

do 09 september 2021 14.15 uur

LEEUWARDEN - Het ene ongeluk is het andere niet: de ernst of de gevolgen van een verkeersongeval zijn niet altijd de doorslaggevende factor voor de vervolging van de veroorzaker. De ene keer moet iemand die een ongeval op zijn geweten heeft zich voor drie rechters verantwoorden, de andere keer zit een verdachte niet eens bij de politierechter maar bij de kantonrechter, die de minder zware delicten – overtredingen – beoordeelt.

Domme pech

Dat heeft alles te maken met de aard van de beschuldiging: is er sprake van opzet, of bijvoorbeeld roekeloos rijgedrag, of is het ongeval het gevolg van domme pech. Een 62-jarige vrachtwagenchauffeur uit Drachten zat donderdag tegenover de kantonrechter omdat hij op 16 juli vorig jaar op de A32 bij Oldeholtwolde met volle snelheid op een file was ingereden.

Geluk bij een ongeluk

De gevolgen bleven wonder boven wonder beperkt tot wat lichte verwondingen en blikschade. Een personenauto, een Opel Ampera, waar de vrachtwagen van achteren tegenaan was gebotst, zat wel van achteren helemaal in elkaar, maar de bestuurster kwam met de schrik vrij. Het geluk – bij een ongeluk – was dat er veel campers in de file stonden. Die kunnen wel wat hebben en er zitten, als het goed is, geen passagiers achterin, constateerde rechter Marc Brinksma. “Die kampeerwagens hebben gelukkig een grote kreukelzone”.

Enorme ravage op de A32

De botsing veroorzaakte een enorme ravage op de A32. De verdachte wist nog dat hij voor het ongeval drie kwartier had geslapen, dus daar kon het niet aan liggen. Het stukje daarna tot aan de botsing was hij kwijt. “Het enige dat ik nog weet is dat ik een klap hoor en glas op de schoot heb liggen. Ik ben de aandacht op het verkeer kwijtgeraakt”. De file was ontstaan doordat een andere vrachtauto zijn lading had verloren.

Verdachte extra aangerekend dat hij beroepschauffeur is

De Drachtster wist zeker dat hij niet met andere dingen – zijn telefoon – bezig was geweest. De situatie ter plaatse kent hij goed, hij komt er elke week op donderdag langs. De oorzaak zal wel nooit aan het licht komen, concludeerde officier van justitie Riemke van der Zee. Zij rekende het de verdachte extra aan dat hij beroepschauffeur is en dat het om een fors ongeval ging.

“Hoge eisen”

Van der Zee eiste een werkstraf van 50 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden. Een werkstraf was naar het oordeel van advocaat Jan Diederik Nijenhuis een te zware sanctie. Hij vond dat een voorwaardelijke straf meer recht zou doen aan de feiten. De rechter hield het bij een boete: 1000 euro waarvan de helft voorwaardelijk plus een voorwaardelijk rijverbod van twee maanden. “Er zijn geen aanwijzingen voor roekeloos rijgedrag, wel voor aandachtsverlies”, aldus Brinksma. Ook hij rekende het ongeval de Drachtster extra zwaar aan omdat hij vrachtwagenchauffeur is. “Er worden hoge eisen aan u gesteld als het gaat om verkeersgedrag”.