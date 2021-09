Nog even en McDonald's Dokkum is een feit

do 09 september 2021 14.00 uur

DOKKUM - De eerste heipalen zitten inmiddels in de grond. Deze week is begonnen met de bouw van de allereerste McDonald's in de Friese Wouden. Het fastfood-restaurant krijgt een plekje bij de carpoolplek onder de rook van Dokkum. Het restaurant zal op 8 december de deuren openen.

De carpoolplaats is de komende weken gesloten vanwege de bouw. De carpool zal de komende maanden worden uitgebreid met nog eens 80 parkeerplekken.

FOTONIEUWS